.Public adultes. A partir de 18 ans. payant 5 euros Ladogz Concept | 21 Décembre 2023 | Les disquaires | House Funk Fusion | 20h-2h00 HOUSE FUNK FUSION Ils ont enflammés les soirées Montreuilleoise avec leurs concert House/Funk/HipHop Electro-Acoustique ! Ladogz & guests reviennent aux disquaires pour vous faire danser toute là nuit ! Beatboxer, musiciens, Chanteuses, rappeurs vont défilés sur scène sur des rythmes House/Funk pour vous réchauffer juste avant Noël ! Tarifs : Accès : 5€ Heure : 20h00 – 2h00 Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

