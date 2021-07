Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris L’ADN, élémentaire mon cher Watson (scolaires) Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

L’ADN, élémentaire mon cher Watson (scolaires) Les Étincelles du Palais de la découverte, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. L’ADN, élémentaire mon cher Watson (scolaires)

Les Étincelles du Palais de la découverte, le samedi 10 juillet à 10:20

La molécule d’ADN est au cœur de nos cellules et souvent aussi au cœur de l’actualité. Cet exposé propose de partir à la découverte de cette clef du vivant par une expérience surprenante permettant de visualiser de l’ADN à l’œil nu ! De là, selon le niveau de la classe et le médiateur qui vous accueillera, un aspect particulier pourra être exploré ,: l’ADN une caractéristique du monde vivant ,?, l’ADN support de l’hérédité, les empreintes génétiques, le séquençage, les maladies génétiques, modifier l’ADN ,?, le clonage, l’évolution etc.

, **Batiment**: – Salle 3 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Sciences de la vie **Activités**: Exposés Cet exposé propose de partir à la découverte de l’ADN et de quelques-unes de ses multiples aspects. Les Étincelles du Palais de la découverte Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T10:20:00 2021-07-10T11:20:00

Détails Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris