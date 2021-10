Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris L’ADN, élémentaire mon cher Watson Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Accessible à partir de 12 ans. La molécule d’ADN est au cœur de nos cellules et souvent aussi au cœur de l’actualité. Visualiser de l’ADN à l’œil nu ! De là une facette particulière sera explorée : l’ADN une caractéristique du monde vivant ?, L’ADN support de l’hérédité, les empreintes génétiques, le séquençage, les maladies génétiques, modifier l’ADN ?, le clonage, l’évolution, etc. 12 ans et + Cet exposé propose de partir à la découverte de l’ADN par une expérience surprenante permettant de visualiser de l’ADN à l’œil nu ! Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

2021-10-16T17:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T11:40:00 2021-10-17T12:40:00;2021-10-27T13:00:00 2021-10-27T14:00:00;2021-10-29T17:00:00 2021-10-29T18:00:00

