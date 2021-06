Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris L’ADN, élémentaire mon cher Watson Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’ADN, élémentaire mon cher Watson Cité des Sciences et de l’Industrie, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. L’ADN, élémentaire mon cher Watson

du samedi 26 juin au mercredi 7 juillet à Cité des Sciences et de l’Industrie

Accessible à partir de 12 ans. La molécule d’ADN est au cœur de nos cellules et souvent aussi au cœur de l’actualité. Visualiser de l’ADN à l’œil nu ! De là une facette particulière sera explorée : l’ADN une caractéristique du monde vivant ?, L’ADN support de l’hérédité, les empreintes génétiques, le séquençage, les maladies génétiques, modifier l’ADN ?, le clonage, l’évolution, etc. **Batiment**: – Salle 3 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Sciences de la vie **Activités**: Exposés 12 ans et +

Cet exposé propose de partir à la découverte de l’ADN par une expérience surprenante permettant de visualiser de l’ADN à l’œil nu ! Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T11:40:00 2021-06-26T12:40:00;2021-06-26T11:40:00 2021-06-26T12:40:00;2021-06-27T13:00:00 2021-06-27T14:00:00;2021-06-27T13:00:00 2021-06-27T14:00:00;2021-07-07T11:40:00 2021-07-07T12:40:00;2021-07-07T11:40:00 2021-07-07T12:40:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris