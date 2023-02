LADISLAVA HISTOIRE DE LA MUSIQUE TZIGANE LE RIVERHIN, 25 février 2023, VILLAGE-NEUF.

LADISLAVA HISTOIRE DE LA MUSIQUE TZIGANE LE RIVERHIN. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Elle au chant et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Ladislava revisite le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, se laisse emporter par les grands classiques du jazz manouche, reprend Brassens, Montant et Piaf sur des rythmes tziganes et interprète également ses propres compositions. Depuis 2014, ce groupe dépayse son public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans. Son objectif : vous faire (re)découvrir ces morceaux d’ici et d’ailleurs, intemporels et sans frontières. Et demain, la p’tite roulotte de Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur d’autres chemins… «Ce duo livre avec passion et brio un véritable récit poétique d’une jeune fille nommée Ladislava… » Vosges Matin Chant, clarinette et récit / Composition Emmanuelle Lombard – Guitares / Arrangeur Olivier Lombard – Créateur du film d’animation Valentin Thiebaut – Autrices du récit Marie Payre et Emmanuelle Lombard – Décor Jean-Paul Cervigny LADISLAVA LADISLAVA

LE RIVERHIN VILLAGE-NEUF Boulevard d’Alsace Haut-Rhin

