Loto de l’amicale la¨que Ladignac-le-Long, 29 octobre 2023, Ladignac-le-Long.

Ladignac-le-Long,Haute-Vienne

Loto animé par Cécile qui vous réserve de très jolis lots, bons d’achats de250 à 40€, places de parcs de loisirs, colis gourmands…

Su réservation, 14 parties à la landaise, bourriche, buvette et petite restauration sur place.

Salle du plan d’eau à 14h..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Loto hosted by Cécile with great prizes, vouchers from 250 to 40?, leisure park tickets, gourmet parcels…

Su réservation, 14 parties à la landaise, bourriche, drinks and snacks on site.

Salle du plan d’eau at 2pm.

Loto organizado por Cécile, que le reserva atractivos premios, como vales de compra de 250 a 40 euros, entradas para parques de ocio, paquetes gastronómicos, etc.

Reserva obligatoria, 14 juegos de estilo landés, aperitivos, refrescos y tentempiés in situ.

Salle du plan d’eau a las 14 h.

Das Lotto wird von Cécile moderiert, die Ihnen viele schöne Preise, Einkaufsgutscheine zwischen 250 und 40 Euro, Plätze in Freizeitparks, Schlemmerpakete usw. anbietet.

Su réservation, 14 parties à la landaise, bourriche, buvette et petite restauration sur place.

Saal des Plan d’eau um 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pays de Saint-Yrieix