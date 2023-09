Octobre Rose : «Tous en rose» avec le Football Club Pays Arédien Ladignac-le-Long, 22 octobre 2023, Ladignac-le-Long.

Ladignac-le-Long,Haute-Vienne

Match séniors masculins avec la présence des séniors féminines à 15h45 à Ladignac-le-Long. Dons libres au profit de la Ligue contre le cancer..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Senior men’s match with senior women’s team at 3.45pm in Ladignac-le-Long. Free donations to the Ligue contre le cancer.

Partido senior masculino con senior femenino a las 15.45 h en Ladignac-le-Long. Donaciones gratuitas a la Ligue contre le cancer.

Spiel der männlichen Senioren mit Anwesenheit der weiblichen Senioren um 15:45 Uhr in Ladignac-le-Long. Freie Spenden zugunsten der Krebsliga.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays de Saint-Yrieix