15ème édition : Le jour de la nuit Ladignac-le-Long, 14 octobre 2023, Ladignac-le-Long.

Ladignac-le-Long,Haute-Vienne

Découverte des différents instruments avant la nuit.

– Conférence sur la soirée d’observation proposée à 20h00 format court pour expliquer ce qui va être observé.

– Observation du ciel d’automne à partir de 21h, au programme Saturne, Jupiter, la galaxie

d’Andromède, le double amas de Persée, des amas globulaires …

En cas de mauvais temps l’observation sera remplacée par une conférence qui sera « La sonde Cassini Huygens nous dévoile l’intimité de Saturne”., suivie d’ateliers pour les enfants et les adultes.

Gratuit. salle du plan d’eau. Ouvert à tous, adapté aux familles et en partenariat avec l’école de

Ladignac. Les enfants vont préparer des créations sur le thème de l’année..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 23:00:00. EUR.

Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the different instruments before dark.

– Lecture on the evening of observation at 8:00 pm in a short format to explain what will be observed.

– Observation of the autumn sky from 9pm, featuring Saturn, Jupiter, the Andromeda galaxy

galaxy, the double Perseus cluster, globular clusters?

In the event of bad weather, the observation will be replaced by a lecture entitled « The Cassini Huygens probe reveals Saturn?s innermost secrets », followed by workshops for children and adults.

Free. Salle du plan d’eau. Open to all, suitable for families and in partnership with the Ladignac

Ladignac school. Children will prepare creations based on the year’s theme.

Descubrimiento de los diferentes instrumentos antes del anochecer.

– Conferencia sobre la noche de observación a las 20.00 h. Breve formato para explicar lo que se observará.

– Observación del cielo otoñal a partir de las 21 h, con Saturno, Júpiter, la galaxia de Andrómeda

galaxia de Andrómeda, el doble cúmulo de Perseo, cúmulos globulares, etc

En caso de mal tiempo, la observación será sustituida por una conferencia titulada « La sonda Cassini Huygens desvela los secretos más íntimos de Saturno », seguida de talleres para niños y adultos.

Gratuito. Salle du plan d’eau. Abierto a todos, apto para familias y en colaboración con la escuela de Ladignac

Escuela de Ladignac. Los niños realizarán creaciones sobre el tema del año.

Entdeckung der verschiedenen Instrumente vor der Nacht.

– Um 20.00 Uhr wird ein Vortrag über den Beobachtungsabend angeboten, der in einem kurzen Format erklärt, was beobachtet wird.

– Beobachtung des Herbsthimmels ab 21 Uhr: Saturn, Jupiter, die Andromedagalaxie

andromeda, der Perseus-Doppelsternhaufen, Kugelsternhaufen ?

Bei schlechtem Wetter wird die Beobachtung durch einen Vortrag mit dem Titel « Die Sonde Cassini Huygens enthüllt uns die Intimität des Saturn » ersetzt, gefolgt von Workshops für Kinder und Erwachsene.

Kostenlos. Saal des Plan d’eau. Offen für alle, geeignet für Familien und in Partnerschaft mit der Schule von

Ladignac. Die Kinder werden Kreationen zum Thema des Jahres vorbereiten.

