Loto du club Amitié et Loisirs Ladignac-le-Long Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Ladignac-le-Long Loto du club Amitié et Loisirs Ladignac-le-Long, 24 septembre 2023, Ladignac-le-Long. Ladignac-le-Long,Haute-Vienne Loto du club Amitié et loisirs. Nombreux lots. Réservation possible..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . . Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Amitié et loisirs club bingo. Many prizes. Reservations possible. Loto organizada por el club Amitié et loisirs. Muchos premios. Posibilidad de reservar. Lotto des Clubs Amitié et Loisirs. Zahlreiche Preise zu gewinnen. Reservierung möglich. Mise à jour le 2023-07-06 par OT Pays de Saint-Yrieix Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Ladignac-le-Long Autres Adresse Ville Ladignac-le-Long Departement Haute-Vienne Lieu Ville Ladignac-le-Long

Loto du club Amitié et Loisirs Ladignac-le-Long 2023-09-24 2023-09-24 was last modified: by Loto du club Amitié et Loisirs Ladignac-le-Long 24 septembre 2023