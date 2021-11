L’adieu aux Floralies Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 30 avril 2019, Albi.

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le mardi 30 avril 2019 à 20:00

Construite en 1972, la résidence des Floralies à Ramonville est un bel exemple de l’architecture utopiste, quand l’urbanisme devait changer la société. 40 ans plus tard, ce quartier de 276 logements, emblème de progrès, n’est plus qu’une cité fantôme promise à la destruction. Le documentaire de Sylvain Luini, avec ses habitants et leurs souvenirs, dévoile un mode de vie particulier, imprégné d’une architecture singulière et collective. Dernière déambulation dans cette résidence condamnée aux murs graffés, aux appartements murés, à la recherche d’une utopie sabordée, ses travelings urbains résonnent avec une bande son sur mesure, industrielle ou nostalgique, que son compositeur Guillaume Navar interprètera intégralement en live, avec guitare, voix et machines. Projection suivie d’une discussion avec Sylvain Luini et Guillaume Navar. Tarifs : 5 € / 4 € pour les étudiants Utopies concrètes #12 : projections & débats proposés par la Scène Nationale d’Albi, l’ALESA du campus Fonlabour-Albi, et l’Action Culturelle de l’INU Champollion

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



