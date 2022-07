Ladies Polo Cup – Barrière Deauville Polo Cup Deauville, 10 août 2022, Deauville.

Ladies Polo Cup – Barrière Deauville Polo Cup

45 avenue Hocquart de Turtot Deauville International Polo Club Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville Calvados Deauville International Polo Club 45 avenue Hocquart de Turtot

2022-08-10 – 2022-08-13

Deauville International Polo Club 45 avenue Hocquart de Turtot

Deauville

Calvados

Depuis 2015, le polo féminin a aussi droit à son tournoi ! La Barrière Deauville Polo Cup ne compte plus trois mais bien quatre coupes, avec la très réputée Ladies Polo Cup (12/16 goals). Les meilleures joueuses françaises et internationales se retrouvent à Deauville pour disputer des matchs et espérer remporter la célèbre Coupe. Désormais, le polo féminin s’impose comme un sport à part entière avec son propre style et ses codes d’élégance et de finesse. Chaque année, le tournoi grandit, ne cesse de prendre de l’ampleur et attire de plus en plus de spectateurs.

contact@deauvillepoloclub.com https://www.deauvillepoloclub.com/

