Ladies Polo Cup Barrière Deauville Polo Cup Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville, mercredi 7 août 2024.

Vendredi

Depuis 2015, le polo féminin a aussi droit à son tournoi ! La Barrière Deauville Polo Cup ne compte plus trois mais bien quatre coupes, avec la très réputée Ladies Polo Cup (10/14 goals). Les meilleures joueuses françaises et internationales se retrouvent à Deauville pour disputer des matchs et espérer remporter la célèbre coupe. Désormais, le polo féminin s’impose comme un sport à part entière avec son propre style et ses codes d’élégance et de finesse. Chaque année, le tournoi grandit, ne cesse de prendre de l’ampleur et attire de plus en plus de spectateurs.

En 2023, Augustinus Bader a signé un doublé victorieux en remportant pour la seconde année consécutive la Ladies Polo Cup. L’équipe, composée de Paloma Lauro, Aurélie Molitor, Anais Rezkallah et Lia Salvo, s’est imposée 4 à 3 face à Bar du Soleil

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07

fin : 2024-08-10

Hippodrome de Deauville-La Touques Accès depuis le Boulevard Mauger

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauvillepoloclub.com

L’événement Ladies Polo Cup Barrière Deauville Polo Cup Deauville a été mis à jour le 2024-02-12 par OT SPL Deauville