Ladies Night Tour Uvernet-Fours Uvernet-Fours Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Uvernet-Fours

Ladies Night Tour Uvernet-Fours, 23 février 2022, Uvernet-Fours. Ladies Night Tour Uvernet-Fours

2022-02-23 – 2022-02-24

Uvernet-Fours Alpes de Haute-Provence Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence Le Ladies Night Tour est un circuit international de Ski Alpin féminin comptant 4 épreuves dans 4 stations.

Épreuve d’exhibition en slalom parallèle nocturne ludique avec la participation des meilleures skieuses et meilleurs skieurs tricolores. info@praloup.com +33 4 92 84 10 04 http://www.ladiesnighttour.fr/ Uvernet-Fours

dernière mise à jour : 2021-11-25 par Ubaye Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Uvernet-Fours Autres Lieu Uvernet-Fours Adresse Ville Uvernet-Fours lieuville Uvernet-Fours Departement Alpes de Haute-Provence

Uvernet-Fours Uvernet-Fours Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uvernet-fours/

Ladies Night Tour Uvernet-Fours 2022-02-23 was last modified: by Ladies Night Tour Uvernet-Fours Uvernet-Fours 23 février 2022 Alpes-de-Haute-Provence Uvernet-Fours

Uvernet-Fours Alpes de Haute-Provence