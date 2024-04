Ladies night L’éTable de Marquestau Hontanx, vendredi 26 avril 2024.

Ladies night L’éTable de Marquestau Hontanx Landes

On laisse les hommes à la maison et on passe la soirée rien qu’entre « girls » !

Autour de tapas et cocktails, les discussions pourra porter sur la mode vintage, les tatouages, les bijoux, les bougies, la cartomancie, le nail art…

On laisse les hommes à la maison et on passe la soirée rien qu’entre « girls » !

Autour de tapas et cocktails, les discussions pourra porter sur la mode vintage, les tatouages, les bijoux, les bougies, la cartomancie, le nail art…

Et pour le plaisir de ces dames, de nombreuses autres surprises les attendront ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

L’éTable de Marquestau 1095 Route de Marquestau

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ladies night Hontanx a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Landes d’Armagnac