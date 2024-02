L’Adidas 10k Paris : courir au milieu des plus beaux monuments de Paris, dimanche 26 mai 2024.

Le dimanche 26 mai 2024

de à

.Public adultes. A partir de 16 ans. payant

Le dimanche 26 mai 2024, viens courir 10km et faire le plein de sport, d’émotions et d’animations, le tout dans une ambiance de folie !

Au cœur de Paris, entouré des plus beaux monuments, viens courir avec tes amis, ta famille sur le plus beau 10 km de France. L’occasion de vivre un moment sportif et festif dans la plus belle ville du monde ! Que tu sois novice de la course à pied ou coureur aguerri, l’adidas 10K Paris est fait pour toi. Tu pourras ensuite récupérer et partager tes exploits dans l’ambiance conviviale et fun du village d’après-course.

Le parcours arrive bientôt…

Contact : https://www.adidas10kparis.fr/fr https://fr-fr.facebook.com/adidas10kParis/ https://fr-fr.facebook.com/adidas10kParis/ https://www.timeto.com/sports/running/adidas-10k-paris

2024 – A.S.O. / F.Metayer