Combeaufontaine Haute-Saône L’Association pour le Développement des Énergies Renouvelables et Alternatives (ADERA) est fête ses 20 ans d’actions en faveur de la transition énergétique le Samedi 21 mai à Combeaufontaine:

Au programme: de 14 à 18h : un circuit avec 3 visites en rapport avec nos actions principales: une maison individuelle rénovée au niveau BBC (Gourgeon), une chaufferie au bois déchiqueté (Aboncourt), une centrale hydroélectrique (Port-sur-Saône)

De 18h à 19h30 : découverte des activités de l’ADERA (Gymnase de Combeaufontaine)

