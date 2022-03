L’adaptation des plantes méditerranéennes au climat sec Jardin méditerranéen Roquebrun Catégories d’évènement: Hérault

Roquebrun

L’adaptation des plantes méditerranéennes au climat sec Jardin méditerranéen, 4 juin 2022, Roquebrun. L’adaptation des plantes méditerranéennes au climat sec

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin méditerranéen

Visites guidées sur le thème de la résistance des plantes à la sècheresse à 15 h (durée : 1 h30-2 h), sur inscription. Stand animé par le réseau des jardiniers du Parc naturel régional du Haut-Languedoc sur les méthodes de jardinage.

5 €, gratuit -18 ans, pers. en situation de handicap et demandeur d’emploi

Visite libre ou guidée Jardin méditerranéen Rue de la Tour Roquebrun Roquebrun La Prade Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

