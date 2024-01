LADANIVA / PUTA!PUTA! DJ SET La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard, samedi 17 février 2024.

LADANIVA / PUTA!PUTA! DJ SET ♫♫♫ Samedi 17 février, 20h00 La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) De 16 à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:59:00+01:00

La 7e édition des Suds, en Hiver c’est du 13 au 17 février 2024, d’Arles à Châteaurenard !

Samedi 17 février 2024, ouverture des 20h00

La Rotonde, Châteaurenard

Soirée en co-réalisation avec :

LES PASSAGERS DU ZINC

Tarif réduit 16.00€

Tarif plein 18.00€

Tarif sur place 20.00€

Tarifs hors frais de location.

Offre spéciale, PASS DUO 30.00€ !

Envie de danser tout le week-end ? Le PASS DUO vous donne accès aux deux soirées proposées au Cargo de Nuit le vendredi 16 février et à La Rotonde le samedi 17 février

Réservation https://bit.ly/3RaBxYx

✅ LADANIVA

Arménie / France

21h > 22h30

Depuis leur passage remarqué sur la scène du Théâtre Antique d’Arles en 2021, cette jeune formation euphorisante a laissé infuser sa bonne humeur sur mille et une scènes avant de dévoiler son premier album en septembre dernier. Entre ballades tournoyantes et saudade orientales, maloya et reggae en fanfare, la pétillante chanteuse arménienne Jacklin Baghdasaryan et le talentueux multi-instrumentiste Louis Thomas mènent la danse et donnent le sourire.

https://youtu.be/xdOa4_Fc08o?si=RStD1B2Kar8HBVxd

✅ + PUTA!PUTA! DJ SET

20h > minuit – avant et après le concert

L’incontournable duo de DJ arlésien butine dans la sono mondiale un nectart survitaminé… jubilatoire !

_____________________________________________________________

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

