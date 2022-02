LADANIVA + Natascha Rogers L’Essentielle, 18 mars 2022, Arnouville.

LADANIVA + Natascha Rogers

L’Essentielle, le vendredi 18 mars à 20:45

LADANIVA Ladaniva est un groupe multiculturel fondé fin 2019 par la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le multi-instrumentiste français Louis Thomas. Résolument dansant, le groupe marie des touches fraîches de folk arménienne avec des mélodies et rythmes traditionnels d’ailleurs (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…) pour créer une musique moderne et dynamique tout en étant empreinte d’histoire et de tradition. Ladaniva est devenu célèbre immédiatement après la sortie du clip Vay Aman, à (re)découvrir de toute urgence ! NATASCHA ROGERS Natascha Rogers embrasse ce qui l’a nourri, les percussions (de Cuba et d’Afrique), la rumba, la folk, le jazz… Son univers foisonne de toutes ces influences, assumées et travaillées. Avec un sens de la mélodie qui touche, et une voix qui s’affirme, elle propose un voyage ébouriffant, aux multiples allers / retours, d’une rive à l’autre de l’Atlantique.

Tarif unique : 7 €

Dans le cadre du festival PassWorld

L’Essentielle Avenue Paul Mazurier 95400 Arnouville Arnouville Val-d’Oise



