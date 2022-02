LADANIVA Montpellier, 22 mars 2022, Montpellier.

LADANIVA Montpellier

2022-03-22 – 2022-03-22

Montpellier Hérault

Ne manquez pas le concert de Ladaniva le 22 mars 2022 au théâtre Jean Vilar !

►Ladavina (du nom d’un 4×4 russe commercialisé dans toute l’Europe de l’est depuis la guerre froide) est un duo fondé fin 2019 par la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le trompettiste touche à tout français Louis Thomas.

Époque oblige, depuis leur rencontre dans un bar du vieux Lille, leur carrière s’est construite au départ de façon virtuelle : leur premier clip, Vay Aman a cumulé 9 millions de vues, suivi par d’autres clips et par des lives filmés pour les radios ou les festivals. Un véritable phénomène autour de cette chanteuse de 24 ans !

Résolument dansant, le groupe marie des touches fraîches de folk arménienne avec des mélodies et rythmes traditionnels d’ailleurs (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…) pour créer une musique aussi actuelle et dynamique qu’empreinte d’histoire et de tradition.

Pandémie oblige, Ladaniva n’a quasiment jamais pu jouer devant un public en chair et en os, mais gageons que leur talent et leur énergie solaire et communicative sauront faire souffler l’air des grands soirs.

pass sanitaire obligatoire

