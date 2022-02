Ladaniva Montataire, 4 mars 2022, Montataire.

Ladaniva Montataire

2022-03-04 20:30:00 – 2022-03-04 22:00:00

Montataire Oise Montataire

4 4 10 Ladaniva est un groupe

multiculturel fondé fin 2019

par la chanteuse arménienne

Jacqueline Baghdasaryan et le

multi-instrumentiste français Louis

Thomas. Résolument dansant, le

groupe marie des touches fraîches de

folk arménienne avec des mélodies

et rythmes traditionnels d’ailleurs

(maloya, reggae, balkaniques,

africains, arabes…) pour créer une

musique moderne et dynamique

tout en étant emprunte d’histoire

et de tradition. Ladaniva est devenu

célèbre immédiatement après la

sortie du clip Vay Aman.

À (re)découvrir de toute urgence !

lepalace@mairie-montataire.fr +33 3 44 24 69 97

Alexis Yousla

Montataire

