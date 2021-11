Rennes Trans Musicales Ille-et-Vilaine, Rennes Ladaniva aux Trans Musicales 2021 Trans Musicales Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Elle, originaire d’Arménie, ensorcelle avec son chant traditionnel, lyrique et exalté. Lui, musicien de jazz, voltige d’un instrument à l’autre. Ensemble, Jacqueline Baghdasaryan et Louis Thomas tiennent le volant de Ladaniva. Fondé à Lille en 2019, le groupe roule sa bosse sur tous les terrains musicaux, à l’image du robuste 4×4 russe des années 1980 qui lui a inspiré son nom. Les airs aux arrangements nomades embarquent trompette, guitare classique, basse, flûte, luth, chœurs et percussions, dans un voyage allant des mélopées du Moyen-Orient au folk des Balkans, en passant par les secousses envoûtantes du maloya de la Réunion. Ladaniva (FR-AM) : jeudi 2 décembre au Hall 8 à 21h / vendredi 3 décembre aux Champs Libres à 15h Trans Musicales Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

