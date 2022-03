L’actualité jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Georges Vedel Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

L'actualité jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo

Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Georges Vedel, 28 mars 2022, Sceaux.

Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Georges Vedel, le lundi 28 mars à 14:00

demi-journée d’étude sous le titre “L’actualité jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo”. Avec les interventions : Juge KALUBA (Président) Les grandes tendances de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Juge BOKONA Le pouvoir de régulation du juge constitutionnel congolais. Juge WASENDA Les exceptions d’inconstitutionnalité en droit congolais. Juge MAVUNGU Le droit de la défense dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Journée d’études de l’IEDP Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Georges Vedel 54, Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

2022-03-28T14:00:00 2022-03-28T18:00:00

