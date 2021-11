Pontarlier Pontarlier 25300, Pontarlier L’actualité du Château de Joux Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: 25300

L'actualité du Château de Joux Pontarlier, 15 décembre 2021

2021-12-15 18:00:00

Pontarlier 25300 EUR 0 0 Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

Que se passe-t-il au Château de Joux lorsque celui-ci est fermé au public ? Travaux de restauration du monument historique, thèse de doctorat sur les fortifications, réalisation de dessins historiques… Prenez connaissance des projets liés au développement du Château de Joux. Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

