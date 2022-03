L’actu s’en mêle par Les Semelles de Tout Sassenay, 19 mars 2022, Sassenay.

L’actu s’en mêle par Les Semelles de Tout Salle Lamartine Rue du Stade Sassenay

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle Lamartine Rue du Stade

Sassenay Saône-et-Loire Sassenay

3 3 EUR La troupe “Semelles de tout”, composée de douze danseuses, évolue depuis de nombreuses années dans le but de se retrouver autour de leur passion commune, mais aussi l’envie de partager des émotions et de la solidarité autour de la danse.

C’est leur professeure de danse, Marie-Christine Fargère, qui est à l’initiative de ce projet un peu fou qui, depuis 2001, perdure au fil des spectacles : La valse des sentiments , Évasion et Flash-Back.

Des chorégraphies entrecoupées de sketchs

Depuis octobre 2019, leur quatrième création intitulée “L’actu s’en mêle” entraîne les danseuses dans un spectacle d’une heure et quinze minutes. Elles sont accompagnées par un partenaire de qualité, Éric Dennemont, professionnel en son et lumière. Les chorégraphies (modern jazz, claquettes, hip-hop…) sont entrecoupées de sketchs humoristiques.

Les bénéfices de leur spectacle est reversé à d’autres associations.

Les Semelles de Tout vues par une des danseuses, Aurore :

“Ainsi l’un de nos objectifs au fil des années sera d’aider d’autres associations dont celles ayant pour but de soutenir des familles touchées par la maladie de leurs enfants: comme: “Vaincre la mucoviscidose, Rétinostop, Angelman, Un monde pour Mya, Romy la vie par un fil, Aidons Teo”,

Cette expérience humaine et artistique nous permet à travers la danse de partager joie, émotions, humour et surtout solidarité.

Nous nous associons avec d’autres clubs ou associations aussi pour certaines représentations: ce fut le cas avec les chanteurs de DO MI SOL, les judokas et pratiquants du yoseikans budo du CLUB ESPERANCE DE GERGY, d’autres groupes de danse ( danses de salon, country…) par exemple.

Alors l’aventure continue, contactez nous!!

Depuis octobre 2019, nous vous présentons notre nouvelle création d’1h30: “L’ACTU S’EN MELE”.

A travers une histoire folle, vous découvrirez danses (moderne, hip hop, claquettes), théâtre, effets sonores et lumineux grâce au partenariat professionnel avec Eric DENNEMONT et son équipe.

Spectacle tout public, drôle, touchant, et dynamique….

On vous attend pour le visionnage sur scène de notre JOURNAL TELE.”

#spectacle #danse #modernjazz #claquettes #familiale #humour

hdatelau@yahoo.fr +33 6 62 64 84 73 http://club.quomodo.com/les-semelles-de-tout

dernière mise à jour : 2022-03-09 par