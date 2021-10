L’activité physique : votre atout santé au quotidien avec Les jeudis de la transition Maison écocitoyenne, 28 octobre 2021, Bordeaux.

L’activité physique : votre atout santé au quotidien avec Les jeudis de la transition

Maison écocitoyenne, le jeudi 28 octobre à 18:00

**Pour autant, moins de la moitié des Français âgés de 15 à 75 ans(42,5 %) atteignent un niveau d’activité physique favorable à la santé et on observe une baisse de l’activité physique avec l’âge.** **Favoriser les déplacements et les modes de vie actifs et inciter aux pratiques de sport et de détente sont donc autant d’objectifs poursuivis par les pouvoirs publics dans un souci de prévention en santé.** **Quelques questions auxquelles les experts se proposeront de répondre :** **- Sport ou activité physique pour garder la santé ?** **- Pour qui le sport santé ?** **- L’activité physique, comment s’y mettre ?** **Public adulte, en accès libre** **Le pass sanitaire est demandé à l’entrée**

Gratuit, sans inscription

Les bénéfices pour la santé de la pratique régulière d’une activité physique sont avérés, quels que soient l’âge et le sexe.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde



