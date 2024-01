L’action des étrangers dans la Résistance Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, mercredi 7 février 2024.

L’action des étrangers dans la Résistance Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Après-midi consacrée à l’action d’étrangers au sein de la Résistance à l’occasion de l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian le 21 février 2024.

A l’occasion de l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian le 21 février 2024, le département Civilisations, en partenariat avec 2 associations d’historiens et le musée de la Résistance nationale, souhaite proposer une demi-journée consacrée à l’action d’étrangers au sein de la Résistance.



14h-15h intervention de M. Xavier Aumage, musée de la Résistance nationale (Champigny-sur-Marne) qui abordera les aspects de la mémoire de l’affiche rouge et du groupe Manouchian.



15h45-16h30 intervention de M. Jean-Marie Guillon autour des Arméniens, Italiens et autres dans la Résistance en Provence.



17h30-18h15 intervention de Mmes Maryline Andreo sur les lieux de mémoire de la Résistance des étrangers dans les Bouches-du-Rhône (20 mn) et Renée Dray-Bensousan sur les femmes dans la Résistance (30 mn). .

Début : 2024-02-07 14:00:00

fin : 2024-02-07 19:00:00



