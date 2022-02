L’acteur fragile Marseille 1er Arrondissement, 8 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

L’acteur fragile Théâtre des Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement

2022-03-08 20:00:00 – 2022-03-08 Théâtre des Bernardines 17 Boulevard Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

« Je m’appelle Éric Elmosnino. Je suis très intimidé. D’abord parce que j’aime bien faire mon travail, et aussi parce que, fondamentalement, je n’aime pas parler en public. Ce qui pour un acteur peut paraître facétieux, mais la vérité est que j’ai souvent peur de décevoir mes interlocuteurs. Et ce soir encore, à l’heure où j’ai décidé de faire devant vous le bilan de ma carrière d’acteur, cette inquiétude ne m’a jamais quitté. »



À la suite d’une performance créée en 2018 avec le cinéaste Alain Cavalier, l’auteur Mohamed El Khatib a voulu revenir sur des thèmes évoqués au long de leurs échanges : la tendresse et la distance qu’ils cultivent à l’égard des acteurs. Figure à la fois fascinante et inquiétante, l’acteur est un objet de fantasmes associé à un métier précieux et précaire. Alors, c’est un portrait sensible, délicat, parfois troublant auquel se livre Mohamed El Khatib en toute complicité joyeuse avec l’acteur fragile Eric Elmosnino.



Texte et conception : Mohamed El Khatib

Avec Éric Elmosnino

Accompagné de Mohamed El Khatib et Damien Naert

Mohamed El Khatib tire le portrait drôle et piquant d’Éric Elmosnino, l’acteur fragile, qui se joue de lui-même avec un plaisir contagieux.

