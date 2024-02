L’acte 1 de la F2.0 de l’artiste peintre PEL La Traverse Marseille Marseille 7e Arrondissement, vendredi 9 février 2024.

Exposition de l’artiste PEL

Le Tattoo Art Club accueille l’artiste peintre « PEL » le vendredi 9 février 2024

pour le vernissage de son exposition Acte 1 de la « F2.0 » Factory déclinaison.

Ce projet trouve sa genèse dans l’univers de la Factory de Warhol et des divers

courants musicaux qui l’ont accompagné et constitue donc une déclinaison de

la SILVER FACTORY de Warhol.



Fasciné depuis toujours par cet univers éclectique, par les performances

incroyables et bien souvent excentriques des résidents et invités de ce lieux

mythique, l’artiste PEL se pose la question de savoir quels seraient les

membres de ce lieu atypique si celui-ci existait encore.

PEL vous propose une série de tableaux représentant les nouveaux membres

de la Factory ainsi que certains déjà présents à l’époque. Les sujets sont

passionnés, leur talent incontestable.



Ils brillent par leur côté sombre, leur lumière ou leurs cicatrices.

Cette manifestation vous plongera également dans l’univers visuel, musical et

la bande son de ce qui a fait du concept de Warhol, un lieu incontournable de

la contre-culture.

L’acte 1 de la F2.0 ou la Factory déclinaison compte sur votre présence pour

faire revivre l’espace d’un instant l’âme d’une génération inexorablement à

contre-courant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 14:00:00

fin : 2024-04-30 18:30:00

La Traverse Marseille 16 Traverse Saint Hélène

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

