Lacs en fête destination Bairon Bairon et ses environs, samedi 22 juin 2024.

Lacs en fête destination Bairon Bairon et ses environs Ardennes

Un après-midi placé sous le signe de la découverte ! Animations culturelles, sportives, musicales et gastronomiques.Le Samedi 22 juin !Associations, clubs et comités seront présents pour proposer des animations et des démonstrations sur la plage et au bord du lac. De nombreuses animations jalonneront le parcours de cette fête populaire et sportive ! Au programme pour les loisirs et sports marche nordique, VTT, voile, modélisme, trottinette électrique, vélo aquatique, escalade, pêche, voile, tir à l’arc, tennis de table…L’événement est gratuit et ouvert à tous. Organisé par le Conseil Départemental des Ardennes et ses partenaires.

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-22

Lac de Bairon

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est

