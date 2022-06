Lacs en fête : destination Bairon, 2 juillet 2022, .

Lacs en fête : destination Bairon

2022-07-02 – 2022-07-02

Un après-midi placé sous le signe de la découverte ! Animations culturelles, sportives, musicales et gastronomiques. Associations, clubs et comités seront présents pour proposer des animations et des démonstrations sur le bord du lac. Ainsi, tous les 200m, une animation jalonnera le parcours de cette fête populaire et sportive ! Au programme pour les loisirs et sports : marche nordique, VTT, voile modélisme, trottinette électrique, vélo aquatique, escalade, pêche, voile, tir à l’arc, tennis de table…Sur la plage : la structure d’art et de culture « Biscara » etc. » animera musicalement l’événement puisqu’un DJ sera présent. Un atelier canoë permettra aux plus aventuriers de se rendre jusqu’au barrage, avec l’aide des animateurs ! L’événement est gratuit et ouvert à tous . Organisé par le Conseil Départemental des Ardennes avec diverses partenaires et associations.

+33 3 24 71 97 57 https://www.lacdebairon.fr/

dernière mise à jour : 2022-02-23 par