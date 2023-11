BAL DU FOOT Lacroix-sur-Meuse, 18 novembre 2023, Lacroix-sur-Meuse.

Lacroix-sur-Meuse,Meuse

Bal du foot animé par un DJ.

Menu à 25€

Menu enfant -12ans à 15€. Tout public

Samedi 2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 . 25 EUR.

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est



Soccer ball with DJ.

Menu at 25?

Children’s menu (under 12) at 15?

Balón de fútbol con DJ.

Menú a 25?

Menú infantil (menores de 12 años) a 15?

Fußballball, der von einem DJ moderiert wird.

Menü für 25?

Menü für Kinder unter 12 Jahren 15?

Mise à jour le 2023-11-03 par OT COEUR DE LORRAINE