SORTIE À MULHOUSE, 17 juin 2023, Lacroix-sur-Meuse.

Sortie à Mulhouse organisée par Familles Rurales – Section de Lacroix-sur-Meuse.

Visite de la Cité du Train et du Musée de l’Automobile.

Tarifs : adhérent : 50 € / non adhérent : 60 € / enfant de moins de 12 ans : 30 €. Repas compris.

Départ en bus de Lacroix à 6 heures, retour à 21 heures 30.

Inscriptions au 07 80 56 42 78 .. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 06:00:00 ; fin : 2023-06-17 21:30:00. 60 EUR.

Outing to Mulhouse organized by Familles Rurales – Lacroix-sur-Meuse section.

Visit of the Cité du Train and the Automobile Museum.

Rates : member : 50 ? / non member : 60 ? / child under 12 : 30 ?. Meals included.

Departure by bus from Lacroix at 6 am, return at 9:30 pm.

Registration at 07 80 56 42 78 .

Excursión a Mulhouse organizada por Familles Rurales – sección Lacroix-sur-Meuse.

Visita a la Ciudad del Tren y al Museo del Automóvil.

Precios: socio: 50€ / no socio: 60€ / niño menor de 12 años: 30€. Comidas incluidas.

Salida en autobús desde Lacroix a las 6 h, regreso a las 21.30 h.

Inscripciones en el 07 80 56 42 78 .

Ausflug nach Mulhouse, organisiert von Familles Rurales – Section de Lacroix-sur-Meuse.

Besuch der Cité du Train und des Automobilmuseums.

Preise: Mitglied: 50 ? / Nicht-Mitglied: 60 ? / Kind unter 12 Jahren: 30 ? Mahlzeit inbegriffen.

Abfahrt mit dem Bus von Lacroix um 6 Uhr, Rückkehr um 21.30 Uhr.

Anmeldungen unter 07 80 56 42 78 .

