Les rendez-vous nature : sur les hauteurs de Valon Lacroix-Barrez, 9 septembre 2023, Lacroix-Barrez.

Lacroix-Barrez,Aveyron

Depuis le point d’observation exceptionel de Valon, observation des rapaces en migration avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie



From the exceptional observation point at Valon, observe migrating birds of prey with the Ligue de Protection des Oiseaux (Bird Protection League)

Desde el excepcional punto de observación de Valon, observe la migración de aves rapaces con la Ligue de Protection des Oiseaux (Liga de Protección de las Aves)

Vom außergewöhnlichen Beobachtungspunkt in Valon aus Beobachtung von Raubvögeln auf dem Zug mit der Liga für Vogelschutz

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme en Aubrac