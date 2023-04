Les Cîmes de Valon Départ Place de la Mairie Lacroix-Barrez Catégories d’Évènement: Aveyron

Les Cîmes de Valon Départ Place de la Mairie, 25 juin 2023, Lacroix-Barrez. 27ème édition des Cimes du Château de Valon dans le Nord Aveyron.

Course pédestre, randonnée pédestre, courses enfants..

Départ Place de la Mairie

Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie



27th edition of the Cimes du Château de Valon in the North Aveyron.

Pedestrian race, hike, children’s races. 27ª edición de las Cimes du Château de Valon en el Aveyron Norte.

Carrera pedestre, senderismo, carrera infantil. 27. Ausgabe des Cimes du Château de Valon im Nord Aveyron.

Fußläufe, Wanderungen, Kinderläufe. Mise à jour le 2023-03-06 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ

