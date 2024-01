Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo Lacroix-Barrez, dimanche 4 août 2024.

Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo Lacroix-Barrez Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04

fin : 2024-08-04

Go ! Une nouvelle édition de la randonnée cyclo annuelle des Grimpettes du Carladez

16ème édition des Grimpettes. Le grand rendez-vous annuel des cyclos « ouvert à tous » .

Rando Cyclo 3 parcours de 35, 70 et 90km environ.

Départ et arrivée à la salle des fêtes de Lacroix-Barrez horaire d’ouverture 7h00 et fermeture à 14h00.

Plateaux repas et ravitaillements prévus.

Nouveaux circuits au travers des routes confidentielles du Carladez et de la Viadène. Cette randonnée prestigieuse est organisée et mise en place par le « Cyclo-club du Carladez » .

Réservation: 06 66 16 48 00 ou au 06 69 70 15 12.

6 EUR.

Salle des fêtes

Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie cycloclubcarladez@free.fr



