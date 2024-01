Soirée St Valentin La Guinguette à Hector Lacquy, samedi 17 février 2024.

Soirée St Valentin La Guinguette à Hector Lacquy Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Que vous soyez en couple ou célibataire, la Guinguette à Hector fête la St Valentin avec une grande soirée autour d’un repas, d’une animation musicale en live et d’une soirée dansante avec une fermeture exceptionnellement tardive.

Soirée uniquement sur réservation.

Que vous soyez en couple ou célibataire, la Guinguette à Hector fête la St Valentin avec une grande soirée autour d’un repas, d’une animation musicale en live et d’une soirée dansante avec une fermeture exceptionnellement tardive.

Menu cocktail maison et amuse-bouches / Paëlla royale du Sud-Ouest avec son verre de vin / Tiramisu / Café.

Soirée uniquement sur réservation.

EUR.

La Guinguette à Hector 1725 Route de Pillelardit

Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Soirée St Valentin Lacquy a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Landes d’Armagnac