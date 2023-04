Pièce de théâtre : La Fiançade Chemin des Lavoirs, 21 avril 2023, Lacq.

Par l’Association Musique pour Haïti.

Représentation de la farce paysanne d’Adrien Laborde conjugue béarnais et français. Elle raconte l’histoire d’Emile, un paysan parti faire ses postes sur Lacq. Désormais jeune retraité, rongé par la solitude, riche, car très économe, son copain d’apéro lui conseille de prendre une fiancée. Elle arrive des pays de l’Est. Là, comme dans le film, « Je vous trouve très beau » les problèmes commencent….

Chemin des Lavoirs Salle de l’Agora

Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the Association Musique pour Haïti.

Performance of Adrien Laborde’s peasant farce in Bearnais and French. It tells the story of Emile, a farmer who left to work in Lacq. Now a young retiree, gnawed by loneliness, rich because he is very thrifty, his friend at the aperitif advises him to take a fiancée. She arrives from Eastern Europe. There, as in the film, « I think you are very handsome » the problems begin…

A cargo de la Asociación Musique pour Haïti.

Representación de la farsa paysanne de Adrien Laborde, que combina el bearnes y el francés. Cuenta la historia de Emile, un campesino que se fue a trabajar a Lacq. Ahora es un joven jubilado, roído por la soledad, rico porque es muy ahorrador, su amigo del aperitivo le aconseja que se eche novia. Ella llega de Europa del Este. Allí, como en la película « Me pareces muy guapo », empiezan los problemas…

Von der Association Musique pour Haïti.

Aufführung der Farce paysanne von Adrien Laborde, die Bearnais und Französisch konjugiert. Sie erzählt die Geschichte von Emile, einem Bauern, der nach Lacq gezogen ist, um seine Posten zu besetzen. Er ist nun ein junger Rentner, von Einsamkeit geplagt, reich, weil er sehr sparsam ist, und sein Aperitif-Kumpel rät ihm, sich eine Verlobte zuzulegen. Sie kommt aus dem Osten. Wie in dem Film « Je vous trouve très beau » beginnen die Probleme…

