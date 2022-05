Lacoustik – Spectacle Psycomédie Bédée, 17 juin 2022, Bédée.

Lacoustik – Spectacle Psycomédie Bédée

2022-06-17 – 2022-06-17

Bédée Ille-et-Vilaine

L’association Psycomédie fait intervenir une psychologue sociale et un comédien professionnel qui fusionnent leurs compétences pour créer des dispositifs ludiques et interactifs. Leurs interventions, basées sur le théâtre forum, sont à destination des associations, des établissements scolaires, des entreprises … Les objectifs : changer les représentations et les comportements, informer, trouver et adapter des solutions ensemble.

lacoustik.bedee@orange.fr +33 2 23 43 64 38

Bédée

