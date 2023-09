Dans les baskets des jeunes : comprendre les nouvelles attentes pour se rendre plus attractif LaCoustik Bédée, 9 novembre 2023, Bédée.

Dans les baskets des jeunes : comprendre les nouvelles attentes pour se rendre plus attractif Jeudi 9 novembre, 08h15 LaCoustik Entrée libre sur inscription

Marlène Legay est la fondatrice de Vague de Sens, une société d’études et de conseil spécialisée sur les jeunes générations (génération 18 – 30 ans) et l’intergénérationnel. Sa mission est d’accompagner les structures à mieux comprendre les jeunes générations (sans stéréotypes !) et à résoudre leurs problématiques liées à l’attractivité, l’intégration, la fidélisation et le management. Sa spécificité : aller continuellement à la rencontre de milliers de jeunes pour lire le monde à travers leurs regards, et le traduire le plus fidèlement possible.

Au programme de la matinée :

8h15 : Accueil

8h30-9h30 : Une heure pour mieux connaître les attentes de la jeune génération sur leur rapport au travail et ce qui les motive chez leur futur employeur. Illustrés à partir de témoignages vidéos, de résultats d’études et de retours terrains.

Atelier 9h45-11h15 : Suite à la conférence, rendez-vous autour d’un atelier pour partager et améliorer nos pratiques afin de se rendre attractif auprès de la jeune génération, et plus encore.

Cette matinée est à destination de tous les employeurs du Pays de Brocéliande.

Il est possible de participer uniquement à la conférence.

Nombre de places limité.

LaCoustik 5 rue des rosiers bédée Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

