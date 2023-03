Exposition aux Ateliers LINDFORS Lacoste Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon Lacoste Catégories d’Évènement: Lacoste

Vaucluse

Exposition aux Ateliers LINDFORS, 4 avril 2023, Lacoste Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon Lacoste. Exposition aux Ateliers LINDFORS Rue du Four Lacoste Vaucluse

2023-04-04 – 2023-05-08 Lacoste

Vaucluse Lacoste Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur . Exposition d’œuvres d’art et d’artisanat dans un lieu atypique.

Peintures, Sculptures et Créations Textiles sont exposées dans une galerie voutée et troglodyte au cœur du village de Lacoste, au dessus de la mairie. ateliers.lindfors@gmail.com +33 6 81 14 64 86 https://ateliers-lindfors.wixsite.com/lindfors Lacoste

dernière mise à jour : 2023-03-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

Détails Catégories d’Évènement: Lacoste, Vaucluse Autres Lieu Lacoste Adresse Rue du Four Lacoste Vaucluse Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon Ville Lacoste Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon Lacoste Departement Vaucluse Tarif Lieu Ville Lacoste

Lacoste Lacoste Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon Lacoste Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacoste office de tourisme intercommunal pays dapt luberon lacoste/

Exposition aux Ateliers LINDFORS 2023-04-04 was last modified: by Exposition aux Ateliers LINDFORS Lacoste 4 avril 2023 Lacoste Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon Rue du Four Lacoste Vaucluse Vaucluse

Lacoste Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon Lacoste Vaucluse