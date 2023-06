Fêtes locales Lacommande, 2 juillet 2023, Lacommande.

Lacommande,Pyrénées-Atlantiques

Réveil en fanfare du village.

11h Messe.

12h Dépôt de la gerbe au monument aux morts, vin d’honneur offert par la mairie.

12h30 Dégustation de Jurançon avec la participation des vignerons de la maison des vins.

13h Repas du dimanche, assiettes chaudes.

13h30 Concert du groupe Tidy Mess.

16h Concert du groupe Ibiliz.

19h Buvette et grillade.

00h Clôture des fêtes..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Village fanfare.

11 a.m. Mass.

12pm Wreath laying at the war memorial, vin d’honneur offered by the town hall.

12:30 pm Jurançon wine tasting with winegrowers from the Maison des Vins.

1pm Sunday lunch, hot plates.

1:30 pm Concert by Tidy Mess.

4pm Concert by the group Ibiliz.

7pm Refreshment bar and barbecue.

00h Closing ceremony.

Despertada con fanfarria del pueblo.

11h Misa.

12.00 h Colocación de una corona de flores en el memorial de guerra, recepción ofrecida por el ayuntamiento.

12.30 h Degustación de vinos de Jurançon con la participación de los viticultores de la Maison des Vins.

13.00 Comida dominical, platos calientes.

13.30 h Concierto del grupo Tidy Mess.

16.00 h Concierto del grupo Ibiliz.

19h Bar de refrescos y barbacoa.

00h Clausura de las fiestas.

Wecken mit Fanfaren aus dem Dorf.

11 Uhr Messe.

12 Uhr Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal, vom Rathaus angebotener Ehrenwein.

12.30 Uhr Verkostung von Jurançon mit Beteiligung der Winzer des Weinhauses.

13.00 Uhr Sonntagsessen, warme Teller.

13.30 Uhr Konzert der Gruppe Tidy Mess.

16 Uhr Konzert der Gruppe Ibiliz.

19 Uhr Getränke und Gegrilltes.

00 Uhr Abschluss des Festes.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Coeur de Béarn