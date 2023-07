Fêtes locales Lacommande, 1 juillet 2023, Lacommande.

Lacommande,Pyrénées-Atlantiques

13h : Inscription des joueurs au concours

13h30 : Concours de pétanque en doublette

19h30 : Apéritif offert par le comité des fêtes suivi par le repas du village

22h : Soirée animée.

2023-07-01 fin : 2023-07-01 . .

Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1pm: Player registration for the competition

1:30 pm: Double pétanque competition

7:30pm: Aperitif offered by the Comité des fêtes, followed by the village meal

10 pm: Evening entertainment

13.00 h: Inscripción para la competición

13h30: Competición de dobles de petanca

19h30 : Aperitivo ofrecido por el Comité des fêtes seguido de la comida del pueblo

22h00: Animación nocturna

13 Uhr: Anmeldung der Spieler für den Wettbewerb

13:30 Uhr: Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack

19.30 Uhr: Aperitif, der vom Festkomitee angeboten wird, gefolgt vom Essen des Dorfes

22h : Animierter Abend

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Coeur de Béarn