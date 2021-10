Laussonne Auberge des Planchas Haute-Loire, Laussonne L’Acid Auberge des Planchas Laussonne Catégories d’évènement: Haute-Loire

Laussonne

L’Acid Auberge des Planchas, 5 novembre 2021, Laussonne. L’Acid

Auberge des Planchas, le vendredi 5 novembre à 21:00

Elle nous fait voyager au cours d’histoires uniques et improvisées le temps du spectacle. Restauration sur place.

Prix libre

Théâtre avec la Compagnie d’Improvisation Délirante Auberge des Planchas Les Planchas Laussonne Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T21:00:00 2021-11-05T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Laussonne Autres Lieu Auberge des Planchas Adresse Les Planchas Ville Laussonne lieuville Auberge des Planchas Laussonne