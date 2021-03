Ivry-sur-Seine Happy Visio Ivry-sur-Seine Lâchons prise avec l’hypnose Happy Visio Ivry-sur-Seine Catégorie d’évènement: Ivry-sur-Seine

### Lâchons prise avec l’hypnose Alors que le stress lié à la covid 19 persiste, que les visages se cachent derrière des masques, que les informations sont toujours anxiogènes, et que le moral n’est pas forcément au rendez-vous, il est important d’évacuer un peu la pression. Cette conférence vous propose une préparation à l’hypnose, avec Pierfrancesco, psychopraticien en hypnose. 30 minutes de détente et de libération des tensions. .

Happy Visio 54 Rue Molière, 94200 Ivry-sur-Seine

2021-03-12T17:00:00 2021-03-12T17:30:00

