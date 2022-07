Lâchez-prise et créez votre APLI ! (Avatar Philosophique Libre et Inspiré)

Lâchez-prise et créez votre APLI ! (Avatar Philosophique Libre et Inspiré), 23 juillet 2022, . Lâchez-prise et créez votre APLI ! (Avatar Philosophique Libre et Inspiré)



2022-07-23 09:30:00 – 2022-07-24 17:30:00 Lâcher-prise et découverte de soi…

Et si vous créiez votre « Moi rêvé ? »

Votre Avatar Philosophique Libre et Inspiré (APLI) D’une durée de 2 jours, ce module explore votre capacité à vous inscrire de manière « originelle » dans le monde de demain. Pratiquez « l’idéalité augmentée » en faisant de l’imaginaire une source de créativité altermondialiste au service d’un futur désirable. Lâcher-prise et découverte de soi…

Et si vous créiez votre « Moi rêvé ? »

Votre Avatar Philosophique Libre et Inspiré (APLI) D’une durée de 2 jours, ce module explore votre capacité à vous inscrire de manière « originelle » dans le monde de demain. Pratiquez « l’idéalité augmentée » en faisant de l’imaginaire une source de créativité altermondialiste au service d’un futur désirable. +33 5 57 46 98 62 Lâcher-prise et découverte de soi…

Et si vous créiez votre « Moi rêvé ? »

Votre Avatar Philosophique Libre et Inspiré (APLI) D’une durée de 2 jours, ce module explore votre capacité à vous inscrire de manière « originelle » dans le monde de demain. Pratiquez « l’idéalité augmentée » en faisant de l’imaginaire une source de créativité altermondialiste au service d’un futur désirable. Cie Les Hisseurs du Cri du Hibou dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville