2022-03-12 – 2022-03-18

Capdenac-Gare Aveyron Capdenac-Gare EUR Lâcher de truites. Carte de pêche obligatoire.

Gestion AAPPMA de Capdenac Profitez des lâchers de truites sur la rivière Diège proche de Saint Julien d’Empare Lâcher de truites. Carte de pêche obligatoire.

