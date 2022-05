Lâchers de truites – Rivière Aveyron à Laissac Rodez Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Lâchers de truites – Rivière Aveyron à Laissac Rodez, 12 mars 2022, Rodez. Lâchers de truites – Rivière Aveyron à Laissac Moulin de la Gascarie Rodez

2022-03-12 – 2022-03-18

Moulin de la Gascarie Rodez Aveyron Rodez Profitez des lâchers de truites sur cette rivière de 2è catégorie, proche de Laissac. Carte de pêche obligatoire. Gestion AAPPMA deLaissac et de Gaillac. Lâchers de 3 500 truites de mars à août. Profitez des lâchers de truites sur cette rivière de 2è catégorie, proche de Laissac. Carte de pêche obligatoire. Gestion AAPPMA deLaissac et de Gaillac. Fédération de pêche de l’Aveyron

Moulin de la Gascarie Rodez

dernière mise à jour : 2022-01-25 par Fédération de pêche de l’Aveyron

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Rodez Adresse Moulin de la Gascarie Ville Rodez lieuville Moulin de la Gascarie Rodez

Rodez Rodez https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodez/

Lâchers de truites – Rivière Aveyron à Laissac Rodez 2022-03-12 was last modified: by Lâchers de truites – Rivière Aveyron à Laissac Rodez Rodez 12 mars 2022

Rodez