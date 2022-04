Lâchers de truites – Plan d’eau d’Istounet

Lâchers de truites – Plan d’eau d’Istounet, 28 janvier 2022, . Lâchers de truites – Plan d’eau d’Istounet

2022-01-28 – 2022-02-04 Profitez des lâchers de truites sur ce petit plan d’eau de 2ème catégorie proche de Rodez. Carte de pêche obligatoire. Gestion AAPPMA de Rodez. Lâchers de 1 750 truites de mars à octobre. Profitez des lâchers de truites sur ce petit plan d’eau de 2ème catégorie proche de Rodez. Carte de pêche obligatoire. Gestion AAPPMA de Rodez. dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville