Lâchers de truites – Barrage de Saint-Amans Le Truel

Lâchers de truites – Barrage de Saint-Amans Le Truel

2022-03-12 – 2022-03-18

2022-03-12 – 2022-03-18

Le Truel Aveyron

Lâcher de truites. Carte de pêche obligatoire.

Gestion AAPPMA du Lévézou.

Profitez des lâchers de truites sur le barrage de Saint-Amans. Lâcher de truites. Carte de pêche obligatoire.

Gestion AAPPMA du Lévézou.

Barrage EDF interdit à la navigation et au float tube pour des raisons de sécurité.

Gestion AAPPMA du Lévézou.

